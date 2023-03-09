الحرارة حول معدلاتها غداً وفرصة لهطل زخات مطرية فوق المرتفعات الساحلية

دمشق-سانا

تبقى درجات الحرارة حول معدلاتها لمثل هذه الفترة من السنة، نتيجة تأثر البلاد بامتداد ضعيف لمنخفض جوي سطحي، يترافق بتيارات جنوبية غربية في طبقات الجو العليا.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها المسائية أن يكون الجو غداً بين الصحو والغائم جزئياً بشكل عام، مع بقاء الفرصة مهيأة لهطل زخات من المطر فوق المرتفعات الساحلية، والرياح غربية إلى شمالية غربية بين الخفيفة والمعتدلة، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

درجات الحرارة المتوقعة..

منطقة دمشق 19 / 8 المنطقة الجنوبية 16 / 6 المرتفعات الجبلية 12 / 4 المنطقة الوسطى 19 / 6 المنطقة الساحلية 19 / 10 المنطقة الشمالية 19 / 7 منطقة الجزيرة 21 / 8 المنطقة الشرقية 20 / 9 منطقة البادية 19 / 5

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