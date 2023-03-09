روسيا: الغرب يحاول أن يستخدم مجلس حقوق الإنسان أداة لتصفية الحسابات

جنيف-سانا

أكد الوفد الروسي في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أن الغرب يسعى إلى تحويل المجلس إلى أداة لتعزيز مصالحه الجيوسياسية، وتصفية الحسابات مع الدول المعترض عليها.

ونقلت قناة روسيا اليوم عن ممثل الوفد الروسي ياروسلاف أريمين قوله اليوم خلال أعمال الدورة الـ 52 لمجلس حقوق الإنسان المنعقدة في جنيف: “إن أفعال الغرب هي التي تشوه فكرة تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها، وتحول المجلس إلى منبر للنزاعات تحت ذرائع بعيدة المنال في مجال حقوق الإنسان” مشيراً إلى أن كل هذا يتم بهدف واحد وهو صرف انتباه المجلس عن اهتماماته.

وأضاف أريمين: في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي وفي الولايات المتحدة وأوكرانيا وعدد من البلدان الأخرى يتم ختم قوانين تهدف إلى قمع وجهات النظر البديلة، لافتاً إلى تعرض الصحفيين والشخصيات السياسية والدينية ونشطاء حقوق الإنسان والأقليات القومية واللغوية للاعتداء إضافة إلى تعرض المئات من وسائل الإعلام الروسية للمضايقات.

وحذر أريمين من عودة ظهور أفكار النازية في أوروبا مبيناً أنه نتيجة لتصرفات الولايات المتحدة وبريطانيا لقي مئات الآلاف من المدنيين والنساء والأطفال وكبار السن والمعاقين مصرعهم في صربيا والعراق وأفغانستان وليبيا ودول أخرى على مدى العقود الماضية.