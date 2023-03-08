عاصفة ثلجية تجتاح بريطانيا وتعيق رحلات الطيران

لندن-سانا

علقت السلطات البريطانية عشرات رحلات الطيران، بينما اضطرت بعض المدارس للإغلاق اليوم، عندما غطت الثلوج معظم أنحاء البلاد.

ونقلت وكالة أسوشيتد برس عن مكتب الأرصاد الجوية البريطانية قوله: “إن درجات الحرارة في المرتفعات الإسكتلندية انخفضت إلى 15.4 درجة تحت الصفر بين عشية وضحاها، لتكون بذلك أبرد ليلة تسجل هذا العام حتى الآن”.

وتابع المكتب: “إنه من المتوقع أن تستمر الرياح القادمة من القطب الشمالي لبقية الأسبوع، وإن تساقط الثلوج والأمطار قد يستمر”، محذراً من “اضطرابات السفر مع تأخير أو إلغاء في خدمات الحافلات والسكك الحديدية والسفر الجوي، وانقطاع التيار الكهربائي في المناطق الريفية الواقعة في شمال البلاد”.

وتأثرت الرحلات الجوية في العديد من المطارات، ومنها مطار بريستول الدولي جنوب غرب البلاد الذي توقف عن العمل بسبب الظروف الجوية السيئة، وأغلقت السلطات ذلك المطار لإزالة الثلوج، وتم تعليق جميع الرحلات الجوية صباح اليوم، وتوجيه بعض رحلات الوصول إلى مطار برمنغهام، بينما قال مسؤولون في مطار جاتويك في لندن: “إن بعض الركاب واجهوا تأخيرات في رحلاتهم”.

وفي ويلز، أغلقت عشرات المدارس وسط تساقط غزير للثلوج.

كما حذرت الهيئة الوطنية للسكك الحديدية من أن يؤثر الثلج والجليد في رحلات القطارات، في أجزاء كثيرة من بريطانيا حتى يوم الجمعة المقبل.

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