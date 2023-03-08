الهباش: إنهاء الاحتلال لأرض فلسطين هو الطريق لإنهاء المشاكل في المنطقة

روما-سانا

أكد قاضي قضاة فلسطين محمود الهباش أن إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأراضي دولة فلسطين هو الحل لإنهاء كل المشاكل والصعوبات التي تواجه المنطقة والعالم.

ووفق وكالة وفا دعا الهباش في كلمة له اليوم خلال اجتماعات لجنة الحوار المشترك مع الفاتيكان في مقر اللجنة في روما والتي تستمر ليومين إلى التحرك العاجل لرفع الظلم التاريخي الذي وقع على الشعب الفلسطيني منذ النكبة ولا يزال قائماً حتى اليوم جراء جرائم الاحتلال وانتهاكاته المستمرة بحقه وأرضه ومقدساته.

وأكد الهباش أن مدينة القدس المحتلة التي تمتد حضارتها لآلاف السنين هي بالنسبة للفلسطينيين القلب والروح للجسد، ومدينة المهد والقيامة، وعاصمة دولة فلسطين الأبدية، مشيراً إلى أن الاحتلال يهدف إلى إفراغها من مضمونها وهويتها الروحية والحضارية لتمرير مخططاته التهويدية القائمة على الكذب والتزوير.

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