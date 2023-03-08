القضاء على ثلاثة إرهابيين من (داعش) في صلاح الدين بالعراق

بغداد-سانا

قضت القوات العراقية على ثلاثة إرهابيين من تنظيم “داعش” في محافظة صلاح الدين وسط البلاد.

وذكرت خلية الإعلام الأمني في بيان نقله موقع السومرية نيوز “أنه بعد تنفيذ ثلاث ضربات جوية بواسطة طائرات “إف 16″ استهدفت مجموعة إرهابية في قاطع جبل بلكانه بأطراف محافظة صلاح الدين، عثرت قوة من جهاز مكافحة الإرهاب فجر اليوم على جثث 3 إرهابيين مع أسلحتهم وهواتفهم النقالة، إضافة إلى معدات ووثائق”.

وكانت وزارة الدفاع العراقية أعلنت في وقت سابق أن طائرات القوة الجوية نفذت ثلاث ضربات استهدفت مجموعة إرهابية بأطراف محافظة صلاح الدين.

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