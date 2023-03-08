صناعة دمشق تبحث مع العمل الدولية تجهيز مركز تدريب للغرفة في عدرا

دمشق-سانا

تركز لقاء غرفة صناعة دمشق وريفها مع المكتب الإقليمي لمنظمة العمل الدولية والذي عقد اليوم، على برنامج المنظمة لدعم الاستجابة للأزمات، ومساهمتها في الأعمال الإغاثية بعد كارثة الزلزال في سورية.

وناقش الجانبان إمكانية دعم المنظمة للبدء بتجهيز مركز تدريب للغرفة في مدينة عدرا الصناعية، والعمل في المرحلة الأولى على تجهيز جزئي للمركز، من خلال افتتاح قسم تدريب للصحة والسلامة المهنية، يتبعها تجهيز باقي الأقسام ضمن جدول زمني.

الممثل الإقليمي للمنظمة باولو سالفاي أشار إلى تقديم المنظمة مساعدة أولية بمبلغ 25 ألف دولار، واعتزامها تقديم مبلغ لاحق يتم تخصيصه للإغاثة، لافتاً إلى رغبة المنظمة بتجهيز مركز التدريب للغرفة بعد دراسة الاحتياجات، وتجهيز وتفعيل قسم الصحة والسلامة المهنية.

من جهته نائب رئيس الغرفة لؤي نحلاوي أشار إلى أهمية دور المنظمة في المساعدة بترميم الأبنية وخاصة المدارس، وكذلك المساهمة في الرعاية الصحية والنفسية للمتضررين.

بينما نوه عضو مجلس إدارة الغرفة ورئيس القطاع الكيميائي حسام عابدين بتعاون الجانبين في الفترة السابقة، وخاصة تطبيق خطة تطوير أعمال الغرفة، والتعاقد مع مستشارين في الاقتصاد وشؤون العمل قاموا بتنفيذ ورشات عمل توعوية في قانوني العمل والتأمينات.

شارك في الاجتماع كل من منسق منظمة العمل الدولية في سورية توموكي وتنابي، والدكتور أمين الوريدات المستشار الإقليمي للمنظمة حول تفتيش العمل والسلامة والصحة المهنية، وطوني عيروت مسؤول البرامج في مكتب المنظمة الإقليمي في بيروت.

أحمد سليمان

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