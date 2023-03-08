خوري: الاحتلال يواصل ارتكاب الجرائم بحق الفلسطينيين وأرضهم ومقدساتهم

القدس المحتلة-سانا

أكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رمزي خوري أن الاحتلال الإسرائيلي يواصل ارتكاب الجرائم بحق الفلسطينيين، في عموم الأراضي الفلسطينية.

وقال خوري في تصريح اليوم نقلته وكالة وفا: إنه رغم الألم بسبب المجازر التي يرتكبها الاحتلال بحق الفلسطينيين، وأحدثها المجزرة التي نفذتها قواته أمس في مخيم جنين وراح ضحيتها ستة شهداء وعشرات المصابين، بالإضافة إلى هدم المنازل واقتحامات المسجد الأقصى، إلا أن الشعب الفلسطيني سيواصل التمسك بالأمل والحياة التي تمثلهما المرأة الفلسطينية إلى جانب الرجل.

وأكد خوري أنه في الوقت الذي يحتفي فيه العالم باليوم العالمي للمرأة، تقديراً لدورها وعطائها، فإن المرأة الفلسطينية لا تزال تعاني نتيجة استمرار الاحتلال الذي ينتهك حقوقها ويحرمها من حريتها وحياتها، وهي شريكة للرجل في مسيرة الكفاح والمقاومة ضد المحتل، وهي أم الشهيد وزوجته وأم الأسير وهي الأسيرة التي تعاني أوضاعاً مأساوية داخل معتقلات الاحتلال.

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