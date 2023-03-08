محاكاة حاسوبية للاهتزازات الأرضية… محاضرة لفرع الجمعية العلمية السورية للمعلوماتية باللاذقية

اللاذقية-سانا

تضمنت المحاضرة التي نظمها فرع الجمعية العلمية السورية للمعلوماتية باللاذقية بعنوان “نموذج محاكاة حاسوبي لاستجابة البناء للاهتزازات الأرضية” محاور حول كيفية تحليل الموجة الاهتزازية وآلية انتقالها إلى المناطق المحيطة ببؤرة الزلزال، ومفهوم النموذج الديناميكي للبناء والنبضة القاتلة للزلزال.

وأوضحت رئيسة فرع الجمعية باللاذقية المهندسة مريم فيوض في تصريح لمراسلة سانا أن المحاضرة تشكل نواة لمشروع تعاون مستقبلي مع فرع نقابة المهندسين، بهدف تمكين المهندسين والاختصاصيين من استخدام أحدث تقانات المعلومات في أعمالهم الهندسية المختلفة، ولا سيما المتعلقة بالأبنية بكامل تفاصيل تصميمها الإنشائي وتوزعها الجغرافي وإنتاج أفضل المخرجات التي تناسب طبيعة مدينة اللاذقية.

بدوره بين الدكتور محمد خير محمد أن النموذج الرياضي الذي تم استعراضه والسيناريوهات التي تم تنفيذها باستخدام المحاكاة الحاسوبية تمكن الدارس من تجريب تصميمه الهندسي وفق بارامترات الزلزال وموجاته الاهتزازية، وبالتالي تعديل قيم وبارامترات التصميم الهندسي حاسوبياً وقبل التنفيذ للحصول على تصميم أكثر مقاومة للزلازل.

وأضاف محمد: إن المحاضرة تضمنت شرحاً حول كيفية تحليل الموجة الاهتزازية للزلزال من خلال تحليل علاقات ريختر وسبل الاستفادة منها لتحديد شدة الزلزال وآلية انتقال الموجة الاهتزازية إلى المناطق المحيطة ببؤرة الزلزال، تلاه توضيح لمفهوم النموذج الديناميكي للبناء مع تحديد البارامترات الأساسية فيه التي تحدد سلوكه عند حصول اهتزاز أرضي (الكتلة- المرونة-التخميد) ثم تطبيق الموجة الاهتزازية على نموذج البناء وعرض عدة سيناريوهات عبر المحاكاة الحاسوبية، مع عرض محاكاة صورية متحركة تعطي صورة توضيحية لطبيعة الاهتزاز في كل حالة.

كما تم التطرق إلى مفهوم النبضة القاتلة للزلزال باعتبارها حالة تطابق تردد الموجة الاهتزازية مع التردد الطبيعي للبناء مع توضيح لماهية التردد الطبيعي للبناء، وكيف يمكن منع حصول هذا التطابق بين الترددين، واستعراض خوارزمية تحسين ضمن النموذج الحاسوبي تقوم بالبحث عن طرق لتخفيض قيمة الانزياحات الاهتزازية الأعظمية في البناء مع تنفيذ عدة سيناريوهات باستخدام المحاكاة الحاسوبية.

وأشار إلى أن مجمل عمليات التحليل والنمذجة والمحاكاة الحاسوبية التي تضمنتها المحاضرة توضح تفاصيل عديدة ذات صلة بتلقي البناء للموجة الاهتزازية وتفاعله معها، وانتهت بالتوصل إلى مجموعة من الاستنتاجات التي يمكن البناء عليها للحد قدر الإمكان من الآثار التدميرية للزلازل على الأبنية السكنية.

رشا رسلان

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency