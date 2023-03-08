غراندي يطلع على أوضاع المتضررين جراء الزلزال في جبلة

اللاذقية-سانا

اطلع المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي يرافقه محافظ اللاذقية المهندس عامر هلال على أوضاع المتضررين من الزلزال في مركز إيواء الشهيد صالح محمود بجبلة.

واستمع غراندي والوفد المرافق له إلى مطالب العائلات المقيمة في المركز والمتضمنة رفع الحصار الجائر عن سورية، والذي يؤثر سلباً في توفير مقومات الحياة ولا سيما الأدوية.

واستعرض المحافظ هلال خلال اجتماع عقد في بلدية جبلة حجم الأضرار الناجمة عن الزلزال والصعوبات التي رافقت خطة الاستجابة لهذه الكارثة نتيجة نقص مستلزمات عمليات الإنقاذ وانتشال الناجين والضحايا، والنقص في التجهيزات والأدوية وسيارات الإسعاف نتيجة الحرب الإرهابية التي تعرضت لها سورية والعقوبات الجائرة التي أثرت على كل مناحي الحياة.

وأشار إلى الصعوبات والتحديات الناجمة عن الدمار الكبير في المباني والأبنية الآيلة للسقوط، والتي تحتاج إلى تدعيم وترميم، إضافة إلى المدارس المتضررة التي ستؤثر على سير العملية التعليمية، لافتا إلى أن عدد المتضررين جراء الزلزال يزيد على 77 ألف عائلة، أي ما يقارب 325 ألف شخص .. وأن مواجهة هذه التداعيات تتطلب مساعدات دولية تبدأ من رفع العقوبات المفروضة على سورية بشكل كامل بما يتيح تقديم ووصول هذه الإعانات.

وعبر غراندي عن تعازيه الحارة لضحايا الزلزال، لافتا إلى استمرار المنظمة في تقديم المساعدات، مشيرا إلى وجود موافقة على برنامج مساعدة نقدية جديدة بالتنسيق مع المحافظة لمساعدة الأسر الأكثر حاجة من حيث أجور المنازل أو توفير الاحتياجات الاساسية التي تريدها كل عائلة.

وأضاف غراندي: إن المنظمة تحاول حشد الإمكانيات المطلوبة لتعزيز الاستجابة في سورية، من خلال التواصل مع الدول المانحة بما في ذلك المساعدة بتأمين السكن البديل، مشيرا إلى استعداد المفوضية لتقديم خبراتها والمساعدة في مجال التعامل مع هذه الكارثة بفعل الخبرات التي اكتسبتها من التعامل مع الظروف المماثلة.

وتابع: يهمنا تعزيز التنسيق والتواصل مع الجهود الحكومية في هذا المجال، معتبراً أن وجود مكتب للمفوضية في اللاذقية يساعد في تفعيل التنسيق المطلوب.

بلال احمد

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