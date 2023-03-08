افتتاح فرع مؤسسة عمران في خان شيخون بريف إدلب المحرر

إدلب-سانا

افتتح محافظ إدلب ثائر سلهب اليوم فرع مؤسسة عمران في منطقة خان شيخون بريف إدلب المحرر الذي يعنى بتأمين الإسمنت ومختلف مواد البناء الداعمة لعملية إعمار ما خربه الإرهاب.

وبين مدير فرع المؤسسة في إدلب حسين رحوم في تصريح لمراسل سانا أن الفرع سيبدأ عمله الأسبوع المقبل في بيع المواطنين مادة الإسمنت والبورسلان والأدوات الصحية والأخشاب ومختلف مواد البناء بالسعر المدعوم، بناء على كشوفات اللجان الفنية والسلامة العامة والإنشائية وتراخيص البناء وإعادة الإعمار المعتمدة.

وأشار رحوم إلى أن فرع عمران يضم مستودعات وصالات بيع وساحات، لتخزين واستجرار سائر المواد بطريقة سهله ومنتظمة، مؤكداً أهمية افتتاح هذا الفرع ولا سيما في ظل الظروف الراهنة، وحاجة المواطنين لإعادة إعمار منازلهم ومنشآتهم التجارية والصناعية.

حضر الافتتاح أمين فرع حزب البعث العربي الاشتراكي في إدلب أحمد نجار وفعاليات إدارية وأهلية.

عبدالله الشيخ

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