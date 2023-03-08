انخفاض أسعار النفط

سنغافورة-سانا

انخفضت أسعار النفط اليوم وسط مخاوف من أن يؤدي المزيد من الزيادات الحادة في أسعار الفائدة الأمريكية إلى الإضرار بالطلب، بينما تنتظر السوق مزيداً من الوضوح بشأن المخزونات.

وذكرت رويترز أن العقود الآجلة لخام برنت خسرت 22 سنتاً بما يعادل 0.3 بالمئة إلى 83.07 دولاراً للبرميل، كما خسرت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 34 سنتاً أو 0.4 بالمئة إلى 77.24 دولاراً للبرميل.

وكان كل من برنت وغرب تكساس الوسيط انخفض أمس بأكثر من ثلاثة بالمئة بعد تصريحات رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي جيروم باول بأن البنك المركزي سيحتاج على الأرجح إلى رفع أسعار الفائدة أكثر من المتوقع، استجابة للبيانات القوية الأخيرة.

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