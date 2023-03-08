ثورة الثامن من آذار تجدد ذاتها… ندوة في دار البعث بدمشق

دمشق-سانا

أقامت اللجنة الشعبية العربية السورية لدعم الشعب الفلسطيني ومقاومة المشروع الصهيوني اليوم، بالتعاون مع مؤسسة القدس الدولية سورية وتحالف القوى الفلسطينية ندوة بعنوان (ثورة الثامن من آذار تجدد ذاتها)، وذلك في دار البعث بدمشق.

وأكد رئيس اللجنة الدكتور صابر فلحوط ضرورة إقامة مثل هذه الفعاليات لتوعية الأجيال الجديدة بما حققته ثورة الثامن من آذار التي كانت نقلة نوعية مهدت لنقلات نوعية أخرى أغضبت جميعها الاستعمار، قديمة وجديده، وقوى التبعية والعمالة والتخلف والصهيونية.

وأوضح الأمين العام لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني خالد عبد المجيد أن ثوره آذار متجددة في الفكر والسياسة والعمل، ومحطه مهمة في تحقيق الإنجازات الكبرى، من خلال تحشيد كل قوة الشعب القادر على التفاعل والتعامل الثوري الخلاق في التغيير والبناء والتجديد، لافتاً إلى بقاء سورية على عهدها ومبادئها في الالتزام بالقضية الفلسطينية، وما زالت تدفع الأثمان الكبيرة، نتيجة هذا الالتزام المبدئي، لأنها تدرك أن أي مساومة على الحقوق لن تؤدي إلا لمزيد من الخضوع والاستسلام للمخططات المعادية.

أمين فرع ريف دمشق لحزب البعث العربي الاشتراكي رضوان مصطفى أشار إلى أن رسوخ مبادئ ثورة آذار في وجدان الشعب والوعي والانتماء الوطني والقومي، وحيويتها في المجتمع منحها القدرة على قراءة الأحداث على المستويين العربي والدولي، وبالتالي القدرة على أن تجدد ذاتها بشكل مستمر.

أمين عام حزب التضامن الوطني الديمقراطي الدكتور سليم الخراط لفت إلى الأثر الفاعل والقوي لثورة آذار في وجدان الشعب السوري والأمة العربية، مبيناً أنها حملت وتبنت القيم والمبادئ الإنسانية النبيلة وفاتحة لطريق البناء والقوة من أجل مستقبل أفضل للشعب السوري والنهوض القومي الكبير.

الدكتورة شهناز فاكوش عضو سابق في قيادة الحزب استعرضت منجزات ثورة الثامن من آذار، ولا سيما بعد التصحيح الذي أرسى دعائم الدولة القوية في جميع المجالات تلبية لتطلعات الشعب واحتياجاته على جميع المستويات.

حضر الندوة السفير اليمني بدمشق وعدد من قادة وممثلي الفصائل الفلسطينية والأحزاب الوطنية السورية والفلسطينية، وفعاليات ثقافية واجتماعية ودينية وشبابية.

علي عجيب

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