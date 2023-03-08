المعهد العالي للغات بجامعة دمشق يصدر نتائج امتحان اللغة الأجنبية للقيد بالدكتوراه

دمشق-سانا

أصدر المعهد العالي للغات في جامعة دمشق اليوم نتائج امتحان اللغة الأجنبية، للقيد في درجة الدكتوراه الذي جرى يوم أمس.

وذكر المعهد في بيان تلقت سانا نسخة منه اليوم أنه يمكن الاطلاع على النتائج من خلال موقعه الإلكتروني، أو صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

يشار إلى أن المعهد العالي للغات بجامعة دمشق يجري هذا الامتحان أربع مرات خلال السنة الواحدة بمعدل مرة كل ثلاثة أشهر، ويعد النجاح فيه شرطاً للقبول في برامج الماجستير والدكتوراه في الجامعات.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency