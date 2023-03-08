SCS-NET

المعهد العالي للغات بجامعة دمشق يصدر نتائج امتحان اللغة الأجنبية للقيد بالدكتوراه

2023-03-08

دمشق-سانا

أصدر المعهد العالي للغات في جامعة دمشق اليوم نتائج امتحان اللغة الأجنبية، للقيد في درجة الدكتوراه الذي جرى يوم أمس.

وذكر المعهد في بيان تلقت سانا نسخة منه اليوم أنه يمكن الاطلاع على النتائج من خلال موقعه الإلكتروني، أو صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

يشار إلى أن المعهد العالي للغات بجامعة دمشق يجري هذا الامتحان أربع مرات خلال السنة الواحدة بمعدل مرة كل ثلاثة أشهر، ويعد النجاح فيه شرطاً للقبول في برامج الماجستير والدكتوراه في الجامعات.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency

انظر ايضاً

جامعة دمشق تحيي الذكرى السنوية العاشرة لرحيل الزعيم الفنزويلي تشافيز

دمشق-سانا أحيت جامعة دمشق اليوم الذكرى السنوية العاشرة لرحيل الزعيم الفنزويلي هوغو تشافيز،

Powered by sana | Designed by team to develop the softwarethemetf
© Copyright 2023, All Rights Reserved