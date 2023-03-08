جمعية تنظيم الأسرة بدرعا تفتتح معرضاً لمنتجات دورات دعم وتمكين المرأة

درعا-سانا

نظم فرع جمعية تنظيم الأسرة السورية بدرعا اليوم معرضاً لمنتجات المرأة، ضمن مركز دعم وتمكين المرأة في حي السبيل بمدينة درعا.

وتضمن المعرض الذي يقام بمناسبة يوم المرأة العالمي منتجات ثلاث دورات تدريبية سابقة في الخياطة المتقدمة، وإعادة تدوير التوالف من أعمال تريكو وأعمال يدوية من الصوف لصناعة الملابس والمزهريات المنزلية.

وأوضحت رئيسة فرع الجمعية المحامية نجود خليل في تصريح لمراسل سانا أنه تم إطلاق المعرض تحت شعار “تبني مبدأ العدالة في تدخلات الوقاية والاستجابة للعنف القائم على النوع الاجتماعي”، مبينة أن النساء المنتسبات للجمعية استطعن بعد دورات لمدد مختلفة من إطلاق مشاريع خاصة بهن، ولا سيما في مجال الأعمال اليدوية.

المدربتان عايدة الفشتكي وسلمى رشيد بينتا أنه يتم تدريب النساء ومساعدتهن لإطلاق مشاريع إنتاجية تدر عليهن دخلا يستطعن من خلاله تأمين الاحتياجات اليومية، فيما أكدت غيد هنداوي وندى الأصفر أهمية تسليط الضوء على منتجات المرأة من خلال المعارض لتسويق هذه المنتجات، وبما يسهم في تحقيق مردود اقتصادي للأسرة.

إحدى المستفيدات نهلة أبو ضعيف أشارت إلى الفائدة التي حصلت عليها من الدورات المجانية والتي أسهمت في تعليمها حرفة وإدخالها سوق العمل، واليوم تقدم منتجاتها عبر المعرض.

قاسم المقداد

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