مع رحلة علاجها من مرض السرطان.. سيدة من السويداء تؤسس مشروعاً متناهي الصغر

السويداء-سانا

قبل ثمانية أعوام اكتشفت ريما هنيدي إصابتها بسرطان الثدي، لكن ذلك لم ينل من عزيمتها لتأسيس مشروع متناهي الصغر، وإطلاقه بعد نحو عام على مرضها، في تحد منها لظروفها الصحية الصعبة.

روت ريما ذات الـ 49 عاماً في حديثها لمراسل سانا، بدايتها بمشروع حياكة مشغولات من الصوف رغم الآلام التي كانت تشعر بها آنذاك، وذلك بعد انتقالها من العلاج بالجرعات إلى الدواء الهرموني، مشيرة إلى أنها لم تستسلم للمرض الذي تعافت منه لاحقاً.

ووظفت ريما حياكتها للمشغولات الصوفية باستخدام سنارة واحدة كوسيلة للعلاج الفيزيائي ليدها التي تأثرت بعد عملية استئصال الورم، مبينة أنها أمضت ساعات العمل ضمن منزل أهلها في بلدة المزرعة بريف السويداء الغربي بتصنيع الحقائب والشالات والقبعات وأحذية الأطفال وغيرها.

استعانت ريما بصفحتها على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) لتسويق منتجاتها، إضافة إلى حياكتها مشغولات صوفية للمعارف والأصدقاء داخل بلدتها وخارجها، مع توجهها مؤخراً للمشاركة بأول معرض لها مع جمعية محبة ووفا.

ونصحت ريما كل النساء وخاصة بعد سن الأربعين بإجراء فحوص الكشف المبكر عن سرطان الثدي بشكل دوري في المراكز المخصصة للاطمئنان على وضعهن، والسيطرة على المرض في حال اكتشافه مبكرا.

أما الحرفي أدهم عز الدين أحد أبناء بلدة المزرعة، أشار إلى أن ريما تمثل نموذجا للسيدة المكافحة والطموحة التي واجهت مرضها بالإيمان والقوة لتحقيق هدفها، لافتاً إلى تميز مشغولاتها التي تعكس مهارتها وإتقانها للعمل.

عمر الطويل

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