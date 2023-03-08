بوتين في يوم المرأة العالمي: الاحترام السامي للمرأة له قيمة مطلقة في روسيا

موسكو-سانا

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن الاحترام السامي للمرأة وللأمومة له قيمة مطلقة في روسيا وتنتقل من جيل إلى جيل.

وبمناسبة يوم المرأة العالمي، قال بوتين وفق موقع روسيا اليوم: إن شجاعة النساء الروسيات من الوحدات القتالية واللواتي يشاركن في إنقاذ الجرحى على الخطوط الأمامية للقتال أدهشت حتى أكثر الجنود خبرة.

وهنأ بوتين المرأة الروسية في يومها العالمي، مؤكداً أنه يتم الاحتفال باليوم العالمي للمرأة في العديد من الدول، ولكن بالنسبة لروسيا، فإنه دائماً ما يكون مليئاً بالدفء الخاص والمعنى.

وأوضح بوتين أن المسؤولية الثابتة للمرأة والقدرة على مراعاة جميع التفاصيل، وجميع جوانب العمل الذي تشارك فيه تثير احتراماً كبيراً.

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