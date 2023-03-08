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صدور نتائج اختبار المقدرة اللغوية للقيد في درجة الدكتوراه لفرع جامعة الفرات بالحسكة

2023-03-08

الحسكة-سانا

أصدر فرع جامعة الفرات في محافظة الحسكة نتائج اختبار المقدرة اللغوية للقيد في درجة الدكتوراه، الذي تم إجراؤه أمس الأول في مركز كلية الآداب والعلوم الإنسانية.

وبين عميد كلية الآداب والعلوم الإنسانية بالحسكة الدكتور قحطان الفلاح في تصريح لمراسل سانا أنه يمكن الاطلاع على نتائج الاختبار في لوحة الإعلانات الخاصة بالكلية، أو من خلال موقع الكلية على الفيس بوك.

وكان فرع جامعة الفرات في محافظة الحسكة أجرى اختبار المقدرة اللغوية للقيد بدرجة الدكتوراه السابق نهاية شهر تشرين الثاني الماضي.

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