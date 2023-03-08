زراعة درعا: حملة لتحصين نحو 35 ألف رأس بقر ضد الأمراض مجاناً

درعا-سانا

جهود كبيرة تبذلها الكوادر البيطرية في قسم الثروة الحيوانية التابع لمديرية زراعة درعا، في مجال تقديم اللقاحات والتحصينات الوقائية مجاناً للقطعان، وبشكل دوري.

وأوضح رئيس دائرة الصحة الحيوانية الدكتور محمد الجوابرة أن هناك برنامج تحصينات سنوياً للأغنام والماعز والأبقار والدواجن ضد الأمراض السارية والمعدية، يتم تنفيذه عبر نحو 51 مركزاً بيطرياً، منتشرة في كل الوحدات الإرشادية الموزعة على كل أنحاء المحافظة.

وأضاف: أطلقت دائرة الصحة الحيوانية حاليا حملتي تحصين لقطيع الأبقار ضد مرضي التهاب الجلد العقدي الكتيل، والحمى القلاعية، تستهدفان نحو 35 ألف رأس من قطيع الأبقار، مشيراً إلى أن واقع الثروة الحيوانية بدرعا جيد، ولم يتم تسجيل أمراض وجائحات بفضل وعي المربين والرعاية البيطرية المستمرة.

وبين الجوابرة أن الدائرة تسلمت اللقاح أصولا، ويتم توزيعه على الوحدات الإرشادية والمراكز البيطرية بشكل متتابع، موضحا أن الدائرة شكلت فرقاً للتقصي عن الأمراض السارية والمعدية منتشرة في كل أرجاء المحافظة، وذلك لوقاية قطعان الثروة الحيوانية من الأمراض.

وتحدث عدد من مربي الثروة الحيوانية، ومنهم فرحان أبو نبوت عن أهمية إطلاق برنامج التحصينات بشكل كامل ومكثف، وبما يغطي متطلبات العلاج البيطري في ظل ارتفاع أسعار الأدوية والخدمات البيطرية وعدم مطابقة بعضها للمواصفات، ما يسهم في تمكين المربين وتخفيض تكاليف العمل، داعين إلى زيادة المقنن العلفي الموزع من قبل مؤسسة الأعلاف.

من جهته، لفت الدكتور البيطري مازن علي إلى ضرورة توسيع عملية المتابعة البيطرية لكل قطعان الثروة الحيوانية في المحافظة، من قبل الجهات المعنية، في ظل وجود مواد وأدوية بيطرية مجهولة المصدر ومرتفعة الأسعار، ما يخفف عن المربين تكاليف العمل وينعكس إيجابا على أسعار المنتجات الحيوانية.

وحسب إحصائية مديرية الزراعة يتراوح عدد الأبقار في درعا بين 35 و 40 ألف رأس، في حين يصل عدد رؤوس الأغنام والماعز إلى 805 آلاف رأس.

قاسم المقداد

نشرة سانا الاقتصادية

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