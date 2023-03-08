كهرباء السويداء: خروج خلية الدور في الريف الغربي عن الخدمة

السويداء-سانا

أعلنت الشركة العامة لكهرباء السويداء خروج خلية الدور الكهربائية في ريف السويداء الغربي عن الخدمة، جراء انهيار برج كهربائي 66 كيلو فولط وسقوطه على شبكة التوتر المتوسط 20 كيلو فولط.

وذكر مدير عام الشركة المهندس غسان ناصر في تصريح لمراسل سانا اليوم أن انهيار البرج حدث جراء أعمال تخريبية لمجهولين أثناء تعديهم على الشبكة بهدف السرقة، ما أدى إلى خروج الخلية عن الخدمة، وانقطاع التيار الكهربائي عن المناطق التي تغذيها.

وأوضح ناصر أن هذه الخلية تغذي قرى حران ولبين وجرين والدويرة والدور، لافتاً إلى أن ورشة الشركة تعمل على إصلاحها وإعادة التيار الكهربائي لتلك المنطقة.

عمر الطويل

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency