بريغوجين: القوات الروسية سيطرت على كامل الجزء الشرقي من أرتيموفسك

موسكو-سانا

أعلن مؤسس شركة “فاغنر” يفغيني بريغوجين أن القوات الروسية بسطت سيطرتها على كامل الجزء الشرقي من مدينة أرتيموفسك “باخموت”.

ونقل موقع روسيا اليوم عن بريغوجين قوله في كلمة نشرها في قناته على التلغرام: “سيطرت قواتنا على الجزء الشرقي بأكمله من باخموت، وكل المناطق الواقعة شرق نهر باخموتكا باتت تخضع بالكامل لسيطرتنا”.

وأكد وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو خلال اجتماع مع قيادات الجيش الروسي أمس أهمية السيطرة على مدينة أرتيموفسك “باخموت” لما سيوفره ذلك من إمكانية التقدم وضرب عمق دفاع القوات الأوكرانية.

وتقع أرتيموفسك في جمهورية دونيتسك الشعبية، وهي محور مهم لتزويد القوات الأوكرانية بالإمدادات في دونباس.

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