SCS-NET

برلمان جنوب أفريقيا يصوت على خفض العلاقات مع كيان الاحتلال الإسرائيلي

2023-03-08

بريتوريا-سانا

صوت برلمان جنوب أفريقيا أمس على قرار لخفض مستوى العلاقات الدبلوماسية مع كيان الاحتلال الإسرائيلي بسبب الاعتداءات والانتهاكات المتواصلة بحق الفلسطينيين.

ونقلت وكالة وفا الفلسطينية عن حزب الحرية الوطني الذي قدم مشروع القرار قوله في بيان: “تمت إقامة (إسرائيل) من خلال تهجير الفلسطينيين وقتلهم وإحكام السيطرة عليهم من خلال نظام الفصل العنصري، وبصفتنا مواطنين في جنوب أفريقيا فإننا نرفض الوقوف مكتوفي الأيدي بينما ترتكب جريمة الفصل العنصري مرة أخرى”.

وأشار الحزب إلى أن هذه الخطوة تأتي ترجمة لسياسة جنوب أفريقيا في دعم الشعوب المضطهدة في العالم، حيث كان الرئيس الراحل نيلسون مانديلا رمز محاربة الفصل العنصري (الأبارتهايد) يقول على الدوام: “إن حريتنا غير مكتملة دون حرية الفلسطينيين”.

وكانت بريتوريا خفضت تمثيلها الدبلوماسي لدى الاحتلال عام 2019 وسحبت سفيرها، بسبب الفظائع التي يرتكبها بحق الفلسطينيين.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency

انظر ايضاً

الجمعية العامة للأمم المتحدة تجدد مطالبتها كيان الاحتلال الإسرائيلي بالانسحاب الكامل من الجولان السوري المحتل

نيويورك-سانا جددت الجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم اعتماد قرار بأغلبية الدول الأعضاء يطالب كيان الاحتلال …

Powered by sana | Designed by team to develop the softwarethemetf
© Copyright 2023, All Rights Reserved