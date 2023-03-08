برلمان جنوب أفريقيا يصوت على خفض العلاقات مع كيان الاحتلال الإسرائيلي

بريتوريا-سانا

صوت برلمان جنوب أفريقيا أمس على قرار لخفض مستوى العلاقات الدبلوماسية مع كيان الاحتلال الإسرائيلي بسبب الاعتداءات والانتهاكات المتواصلة بحق الفلسطينيين.

ونقلت وكالة وفا الفلسطينية عن حزب الحرية الوطني الذي قدم مشروع القرار قوله في بيان: “تمت إقامة (إسرائيل) من خلال تهجير الفلسطينيين وقتلهم وإحكام السيطرة عليهم من خلال نظام الفصل العنصري، وبصفتنا مواطنين في جنوب أفريقيا فإننا نرفض الوقوف مكتوفي الأيدي بينما ترتكب جريمة الفصل العنصري مرة أخرى”.

وأشار الحزب إلى أن هذه الخطوة تأتي ترجمة لسياسة جنوب أفريقيا في دعم الشعوب المضطهدة في العالم، حيث كان الرئيس الراحل نيلسون مانديلا رمز محاربة الفصل العنصري (الأبارتهايد) يقول على الدوام: “إن حريتنا غير مكتملة دون حرية الفلسطينيين”.

وكانت بريتوريا خفضت تمثيلها الدبلوماسي لدى الاحتلال عام 2019 وسحبت سفيرها، بسبب الفظائع التي يرتكبها بحق الفلسطينيين.

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