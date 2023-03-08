مدغشقر: مصرع 8 أشخاص جراء الإعصار (فريدي)

انتاناناريفو-سانا

أعلنت السلطات في مدغشقر أن الإعصار فريدي خلف ثمانية قتلى في ثاني مرور له في البلاد قبل أن يتوجه بقوة نحو موزمبيق.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن السلطات قولها: إن “أكثر من 40 ألف شخص تضرروا، كما نزح 14 ألفاً آخرين خلال المرور الثاني للإعصار فوق الجزيرة”.

وبذلك ترتفع حصيلة الإعصار الذي اجتاح الجزيرة أول مرة في أواخر شباط الماضي إلى 15 قتيلاً ومفقوداً واحداً، فضلاً عن تدمير أكثر من ألف منزل.

وحسب المنظمة العالمية للأرصاد الجوية التابعة للأمم المتحدة فإن فريدي أصبح تقريباً أطول إعصار مداري مسجل في التاريخ بعد تشكله قبالة شمال غرب أستراليا في أوائل شباط الماضي.

ويتقدم الإعصار منذ عصر أمس في قناة الموزمبيق على بعد حوالي 250 كيلومتراً شمال غرب مدينة توليارا الساحلية، مع رياح تصل سرعتها إلى 180 كيلومتراً في الساعة.

يذكر أن موسم الأعاصير يمتد في جنوب غرب المحيط الهندي من تشرين الثاني حتى نيسان من كل عام، حيث يتخلله حوالي عشرة أعاصير أو عواصف مدارية.

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