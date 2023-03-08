وقفات في الضفة الغربية وقطاع غزة دعماً للأسرى وتنديدا بمجازر الاحتلال

القدس المحتلة – سانا

شهدت مدن عدة بالضفة الغربية وقطاع غزة المحاصر وقفات احتجاجية دعماً للأسرى الفلسطينيين في معتقلات الاحتلال الإسرائيلي، وتنديدا بالمجزرة التي ارتكبتها قواته اليوم في مدينة جنين بالضفة الغربية.

وذكرت وكالة وفا أن المشاركين في الوقفات التي نظمت في مدن رام الله والخليل وطوباس وقلقيلية وطولكرم وأريحا بمشاركة مئات الفلسطينيين تأتي دعما للأسرى في معتقلات الاحتلال، وتنديدا بجريمة الإهمال الطبي المتعمد بحقهم، واستنكارا للمجزرة المروعة في مخيم جنين، والتي أسفرت عن استشهاد 6 فلسطينيين وإصابة العشرات.

وطالب المشاركون المجتمع الدولي بالتحرك العاجل لإنقاذ الأسرى، ولا سيما المرضى منهم والذين يتعرضون يوميا لشتى أنواع القهر والقمع والتعذيب داخل معتقلات الاحتلال في انتهاك صارخ لمبادئ حقوق الإنسان والقانون الدولي والإنساني.

وفي قطاع غزة شارك آلاف الفلسطينيين أيضا بوقفات انطلقت في مدن غزة ورفح وخان يونس وسط وجنوب القطاع استنكارا لمجزرة الاحتلال في جنين ودعما للأسرى الذين تمارس بحقهم أبشع أنواع التعذيب والتنكيل ولقضاياهم العادلة.

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