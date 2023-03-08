مصرع شخصين وإصابة 16 آخرين بحادث قطار في مصر

القاهرة-سانا

لقي شخصان مصرعهما، وأصيب 16 آخرون جراء حادث قطار في مدينة قليوب بمحافظة القليوبية شمال القاهرة.

وقالت الهيئة القومية للسكك الحديدية المصرية في بيان: إن الحادث نجم عن خروج القطار من مساره بمحطة قليوب، ما أدى لوفاة شخصين وإصابة 16 آخرين على الأقل.

بدورها أعلنت وزارة الصحة المصرية أنه تم نقل الضحايا إلى المستشفى، فيما لا تزال التحقيقات جارية حول أسباب الحادث.

ولقي 14 شخصاً مصرعهم في الـ 16 من تشرين الثاني لعام 2022 جراء حادث تصادم بين حافلة نقل ركاب صغيرة وسيارة نقل في محافظة الوادي الجديد بصعيد مصر.

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