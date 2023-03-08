زاخاروفا: التسريبات حول هجمات (نورد ستريم) نشرها الذين لا يريدون إجراء تحقيق قانوني

موسكو-سانا

اعتبرت وزارة الخارجية الروسية أن تسريبات وسائل الإعلام الغربية حول هجمات “نورد ستريم” تتم من قبل أولئك الذين لا يريدون إجراء تحقيق قانوني ويخططون لصرف انتباه الجمهور عن الحقائق.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا ، في منشور عبر حسابها على “تليغرام”، اليوم: “أتساءل من الذي يسمح بمثل هذه التسريبات، وملء مساحة المعلومات بها؟ الجواب: أولئك الذين لا يريدون إجراء تحقيق في المجال القانوني، وسوف يصرفون انتباه الجمهور عن الحقائق بكل طريقة ممكنة.”

ورأت زاخاروفا أنه يجب على الأنظمة الغربية المتورطة في الحادث أن تستجيب للطلبات الرسمية للجانب الروسي، وأن تأخذ في الاعتبار مواد التحقيق الصحفي للصحافي الأمريكي هيرش، دون استبدالها برشقات مجهولة.

من جانبه، علق النائب الأول لممثل روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة دميتري بوليانسكي، على منشور صحيفة نيويورك تايمز اليوم، الذي يزعم أن مجموعة مؤيدة لأوكرانيا يمكن أن تكون وراء التخريب، وقال عبر حسابه على موقع تويتر: “هذا يثبت أننا على حق في الإصرار على تبني قرار من مجلس الأمن الدولي بشأن بدء تحقيق دولي في التخريب في “نورد ستريم” تحت قيادة الأمين العام للأمم المتحدة.”

وأضاف: “مرت ثلاث جولات من مشاورات الخبراء بشأن مشروع القرار، وسيجري التصويت بالتأكيد قبل نهاية آذار الجاري.”