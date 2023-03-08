موسكو: العقوبات الغربية ضد روسيا تقوض النظام التجاري متعدد الأطراف

موسكو-سانا

أوضح ممثل روسيا في منظمة التجارة العالمية دميتري لياكيشيف أن العقوبات الغربية ضد روسيا تقوض النظام التجاري متعدد الأطراف، وتحد من دور منظمة التجارة وتضر بالاقتصاد العالمي.

ونقلت وكالة تاس عن لياكيشيف قوله خلال اجتماع المجلس العام لمنظمة التجارة العالمية: إن “عدد الإجراءات المناهضة لروسيا التي اتخذتها أستراليا وكندا والاتحاد الأوروبي واليابان ونيوزيلندا وسويسرا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة وبعض أعضاء منظمة التجارة العالمية الآخرين يقترب من 3000″ مشيراً إلى أن العقوبات لم تؤثر على روسيا فحسب بل أثرت أيضاً على دول أخرى ولا سيما (أولئك الذين يريدون مواصلة التجارة مع روسيا وفقاً للقواعد)”.

وأضاف لياكيشيف: إن العقوبات ضد روسيا “تسبب ضرراً لا يمكن إصلاحه للاقتصاد العالمي وتؤدي إلى تفاقم أزمة الاقتصاد والطاقة والغذاء العالمية”، لافتاً إلى أن التجاهل الصارخ للمبادئ والقواعد الأساسية لمنظمة التجارة العالمية يقلل من دورها كحجر زاوية لهذا النظام.

ولفت لياكيشيف إلى أهمية الانتباه إلى الأساليب التي يتبعها بعض أعضاء المنظمة والتي تؤدي إلى تفاقم تجزئة النظام التجاري متعدد الأطراف إلى كتل متنافسة وبالتالي تدمير أسس منظمة التجارة العالمية، مشيراً إلى أن جوهر منظمة التجارة العالمية هو فتح التجارة بينما “الذي نشهده اليوم يتحرك في الاتجاه المعاكس”.

وطالب ممثل روسيا أعضاء المنظمة وأمانتها بأن يكونوا أكثر موضوعية في تقييم الأسباب الحقيقية والعواقب الضارة للمشاكل التي يواجهها الاقتصاد العالمي والنظام التجاري متعدد الأطراف ككل.

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