الاحتياطي الاتحادي: واشنطن مستمرة برفع سعر الفائدة لكبح التضخم

واشنطن – سانا

رجح رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي في الولايات المتحدة “جيروم باول” اليوم رفع أسعار الفائدة بأكثر من المتوقع على خلفية بيانات قوية في الآونة الأخيرة وذلك لمكافحة التضخم.

ونقلت رويترز عن بأول قوله في مستهل جلسة استماع أمام لجنة الشؤون المصرفية في مجلس الشيوخ: إن “البيانات الاقتصادية الأخيرة جاءت أقوى من المتوقع ما يشير إلى أن المستوى الذي ستصل إليه أسعار الفائدة سيكون على الأرجح أعلى من التوقعات السابقة.”

وأضاف باول: إن “البنك المركزي يدرك أنه ربما أيضاً تكون هناك علامة على أنه بحاجة إلى فعل المزيد لكبح التضخم، وربما يعود حتى إلى رفع أسعار الفائدة بما هو أكبر من خطوات الرفع ربع نقطة مئوية في كل مرة والتي كان يعتزم المسؤولون تبنيها”.

وتابع: “إن أشارت البيانات بالكلية إلى حتمية التشديد بوتيرة أسرع فسنكون مستعدين لزيادة وتيرة رفع أسعار الفائدة.”

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