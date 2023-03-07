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الحرارة إلى ارتفاع غداً وفرصة لهطل زخات مطرية فوق بعض المناطق

2023-03-07

دمشق-سانا

تميل درجات الحرارة للارتفاع قليلاً مع بقائها حول معدلاتها لمثل هذه الفترة من السنة مع تأثر البلاد بامتداد ضعيف لمنخفض جوي سطحي مترافق بتيارات جنوبية غربية في طبقات الجو العليا.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها المسائية أن يكون الجو غداً بين الصحو والغائم جزئياً بشكل عام مع بقاء الفرصة لهطل زخات مطرية خفيفة فوق المنطقة الساحلية وأجزاء من المنطقة الوسطى والجنوبية الشرقية، وتكون الرياح شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

درجات الحرارة المتوقعة..

منطقة دمشق 19/ 8
المنطقة الجنوبية 18/ 5
المرتفعات الجبلية 10/ 3
المنطقة الوسطى 17/ 5
المنطقة الساحلية 19/ 10
المنطقة الشمالية 18/ 6
منطقة الجزيرة 19/ 8
المنطقة الشرقية 21/ 9
منطقة البادية 19/ 5

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