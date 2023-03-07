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قوات الاحتلال تجدد اعتداءاتها على الفلسطينيين في خان يونس

2023-03-07

القدس المحتلة-سانا

جددت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم اعتداءاتها على الفلسطينيين في قطاع غزة المحاصر.

وذكرت وكالة وفا أن قوات الاحتلال المتمركزة شرق بلدة القرارة شمال شرق خان يونس جنوب القطاع اعتدت على المزارعين ورعاة الأغنام، وأطلقت عليهم وابلاً من الرصاص وقنابل الغاز السام، وأجبرتهم على مغادرة أراضيهم.

وكانت عدة آليات وجرافات عسكرية للاحتلال توغلت في وقت سابق اليوم شرق بلدة عبسان الجديدة جنوب القطاع، وجرفت مساحات من الأراضي الفلسطينية الزراعية.

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