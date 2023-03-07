إضرابات واحتجاجات في فرنسا على مشروع تعديل نظام التقاعد

باريس-سانا

شارك آلاف الأشخاص في إضرابات واحتجاجات في أنحاء فرنسا اليوم احتجاجاً على مشروع تعديل نظام التقاعد.

وذكر موقع ” فرانس24″ أن الإضرابات والاحتجاجات شملت عدة مدن وأدت إلى تعطل حركة النقل وإغلاق بعض المدارس وتكدس النفايات وتوقف شاحنات الوقود.

كما تأثرت حركة النقل بين فرنسا وبريطانيا مع إلغاء عشرات الرحلات وخطوط القطارات وتأخر في مواعيد العبارات البحرية.

وألغت شركة السكك الحديد الوطنية 80 بالمئة من الرحلات المحلية مع خفض الرحلات الدولية أو وقفها بين فرنسا وألمانيا وإسبانيا وبريطانيا.

وشهدت حركة النقل اضطرابا أيضا في مترو العاصمة باريس، وعلى صعيد حركة الطيران طلبت المديرية العامة للطيران المدني من الشركات خفض جدول رحلاتها بنسبة 30 بالمئة يومي الثلاثاء والأربعاء.

وينص التعديل على نظام التقاعد تأخير سن التقاعد من 62 عاماً إلى 64 في وقت تواجه فرنسا أزمات متصاعدة بسبب ارتفاع نسبة الشيخوخة في البلاد.

وتصر الحكومة الفرنسية على عدم التراجع عن رفع سن التقاعد فيما ترفض النقابات بالإجماع وغالبية كبرى من الفرنسيين بحسب استطلاعات الرأي البند الأساسي في هذا الإصلاح والقاضي بإرجاء سن التقاعد من 62 إلى 64 عاماً.

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