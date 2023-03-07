الشؤون الاجتماعية تبحث مع منظمة العمل الدولية التعاون في مجال دعم المتضررين من الزلزال

دمشق-سانا

بحث معاون وزير الشؤون الاجتماعية والعمل محمد فراس النبهان مع فريق من منظمة العمل الدولية برئاسة الخبيرة الاقتصادية آية جعفر دعم المشاريع المستدامة والتعاون في مجال دعم المتضررين من الزلزال.

وتمت خلال الاجتماع مناقشة مجموعة من المواضيع تتعلق بالملف الإنساني والاستجابة لكارثة الزلزال والعمل على خلق فرص عمل للمتضررين من الزلزال الذين فقدوا مصادر دخلهم جراء الكارثة.

كما اطلع فريق عمل المنظمة على آلية عمل المكتب المركزي للإحصاء في تنفيذ المسوح المتعلقة بسوق العمل.

وأشار النبهان خلال الاجتماع إلى أنه من المهم الاستفادة من خبرة منظمة العمل في مجال التعامل مع إدارة الكوارث وخاصة مع المرحلة الحالية للعمل المنظم لإدارة الأزمة بما يوفر الوقت والجهد، مشيراً لأهمية التعاون مع المنظمة كشريك أساسي للمساعدة في إجراء تقييم في المناطق المنكوبة لمعرفة أعداد المتضررين الذين خسروا وظائفهم وتقديم الدعم لهم في مجال التمكين الاقتصادي والمساهمة في إعادة الإعمار ودعم منصة نظام معلومات سوق العمل.

مهند سليمان

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