المؤسسة العامة للسينما تشارك في مهرجان الإسماعيلية السينمائي الدولي للأفلام التسجيلية القصيرة

دمشق-سانا

تشارك المؤسسة العامة للسينما في المسابقة الرسمية لمهرجان الإسماعيلية السينمائي الدولي للأفلام التسجيلية القصيرة بدورته الرابعة والعشرين بالفيلم القصير ” الخروج إلى الداخل “.

الفيلم الذي يحمل توقيع لوتس مسعود في السيناريو والإخراج يروي قصة شاب ثلاثيني يخرج من مصحة نفسية، ويعود إلى منزله بعد انتهاء فترة العلاج، ويسرد تفاصيل قضائه يوماً في العاصمة قبل ذهابه إلى منزله، ليكتشف ما آلت إليه هذه المدينة من فوضى وأحداث جنونية لا تمت للمنطق بصلة وأحوال القاطنين فيها وتصرفاتهم وأفعالهم.

ويقام مهرجان الإسماعيلية في الفترة ما بين الـ 14 وحتى الـ 20 من آذار الجاري بمشاركة نحو 50 دولة، واستحدث هذا العام عدداً من البرامج الجديدة بجانب أقسامه الرئيسة، من بينها برنامج الأفلام العابرة للنوع وبرنامج الأفلام القصيرة جداً، ويشمل 17 فيلماً تتراوح مدتها بين دقيقة وثلاث دقائق جرى اختيارها بالتعاون مع مهرجان الأفلام القصيرة جداً الذي يقام سنوياً في عدة مدن فرنسية.

أماني فروج

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