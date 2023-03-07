المالية تعلن فوز 12 عرضاً بالمزاد الأول على سندات الخزينة بقيمة إجمالية 68 مليار ليرة

دمشق-سانا

أعلنت وزارة المالية فوز 12 عرضاً بنتيجة المزاد الأول على سندات الخزينة للعام الجاري، بإجمالي حجم مخصص بقيمة 68 مليار ليرة سورية، وبمعدل فائدة 9.83 بالمئة من القيمة الاسمية للسند الواحد المحددة بمليوني ليرة.

وأوضحت الوزارة في بيان نشرته مساء اليوم على قناتها عبر التلغرام أنها أنهت إجراءات المزاد الأول للأوراق المالية الحكومية لعام 2023 للاكتتاب على سندات خزينة بأجل 5 سنوات، تستحق في 12-3-2028.

ولفتت الوزارة إلى أنه تم تنفيذ المزاد ضمن التوقيت المحدد يوم أمس الإثنين، حيث تم تقديم 13 عرضا إلى وكيل الإصدار متمثلا بمصرف سورية المركزي، وجاءت أسعار الفائدة المقدمة في هذه العروض بين 8.7 بالمئة كحد أدنى و11.5 بالمئة كحد أقصى، وبقيمة إجمالية وصلت إلى 72 مليار ليرة سورية.

وبينت الوزارة أن الفوائد توزع بشكل نصف سنوي على حاملي السندات في حينه، علما أن سندات الخزينة قابلة للتداول بيعا وشراء في سوق دمشق للأوراق المالية.

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