التعليم العالي تفتح باب التسجيل المباشر لحملة الشهادة الثانوية وفق شروط

دمشق-سانا

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي فتح باب التسجيل المباشر للطلاب من حملة الشهادة الثانوية بفرعيها العلمي والأدبي دورة 2022 عام وموازي للعام الدراسي 2022-2023 في الاختصاصات التي يحتاج القبول فيها إلى اختبار أو مقابلة، اعتباراً من يوم غد ولغاية 16-3-2023.

وبينت الوزارة في إعلانها الذي تلقت سانا نسخة منه اليوم الشروط التي يجب أن يحققها الطالب الراغب بالتسجيل، وهي اجتياز الاختبار أو المقابلة بنجاح خلال المواعيد المعلن عنها في المفاضلة وتحقيق شرط القبول في الاختصاص، وعدم التقدم إلى مفاضلة الفرع العلمي أو التسجيل المباشر للفرع الأدبي وتحقيق الحدود الدنيا للعلامة في الشهادة الثانوية المعلن عنها للتسجيل.

وكان مجلس التعليم العالي وافق خلال اجتماعه الخميس الماضي على فتح باب التسجيل المباشر في الجامعات الحكومية للطلاب من حملة الشهادة الثانوية الذين حققوا شروط القبول المطلوبة، بما فيها الاختبار للاختصاصات التي تتطلب النجاح في اختبارات محددة ولم يتقدموا إلى المفاضلة أو التسجيل المباشر في المواعيد المحددة.

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