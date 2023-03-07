“آلام”.. معرض تشكيلي ينطلق من دمشق ويعود ريعه لمتضرري الزلزال

دمشق-سانا

أكثر من خمس وستين لوحة تشكيلية شكلت قوام المعرض الذي نظمه اتحاد الفنانين التشكيليين السوريين، بالتعاون مع فريق “بصمات إنسانية” اليوم في صالة الشعب بدمشق، ليعود ريع اللوحات لصالح دعم متضرري الزلزال الذي ضرب سورية مطلع شباط المنصرم.

المعرض الذي حمل عنوان “آلام” جمع الفنانين التشكيليين من محافظات دمشق وريفها، والسويداء، ودرعا والقنيطرة، وحملت لوحاته معاني إنسانية بأساليب فنية وتقنيات لونية من مختلف المدارس التشكيلية، مستوحاة من وقع الكارثة.

ولفت رئيس اتحاد الفنانين التشكيليين عرفان أبو الشامات في تصريح لـ سانا إلى أن المعرض يجسد صورة المحبة التي أظهرها الفنانون التشكيليون ليقفوا مع أبناء بلدهم المتضررين من الزلزال، ويعبروا عن دعمهم عن طريق الريشة والألوان، مؤكداً أهمية تسخير الفن في خدمة قضايا الإنسان والظروف الراهنة.

وأوضحت مديرة فريق بصمات إنسانية الدكتورة قتادة الزبيدي أن هذه المبادرة جاءت بدافع من الإحساس بالمسؤولية، والتأثر الكبير من قبل الفنانين والأدباء بالواقع الذي خلفه الزلزال، ولتقديم أي مساعدة ممكنة باعتبار أن الفنان لا يستطيع أن يقدم إلا منجزه لمساعدة المتضررين لارتباطه الوثيق بأطياف المجتمع وقدرته على النطق بلسان حالهم.

أماني فروج

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