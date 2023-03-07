مبادرة أهل الشام تتسلم مساعدات غذائية لمتضرري الزلزال عن طريق معبر نصيب الحدودي

درعا-سانا

تسلمت مؤسسة مبادرة أهل الشام مساء اليوم مساعدات غذائية لمتضرري الزلزال، مقدمة من دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية عن طريق معبر نصيب الحدودي.

وبين مدير فرع المبادرة بدرعا عبد الله العبد الله أن المؤسسة تسلمت 2400 طرد غذائي مقدمة من إحدى الجمعيات الخيرية الإماراتية، و24 طناً من التمور من شركة الغذاء السعودية عبر 3 شاحنات، مشيراً إلى أنه تم تسليم المواد إلى إدارة مؤسسة مبادرة أهل الشام بدمشق، تمهيداً لتوزيعها على المتضررين من الزلزال بحلب وحماة واللاذقية.

وأشار إلى أن التمور المرسلة من السعودية هي دفعة من أصل سبع شاحنات ستصل تباعاً إلى سورية.

يشار إلى أن مبادرة أهل الشام تسلمت في الـ 25 من شباط الماضي 12.5 طناً من حليب الأطفال مقدمة من الجالية السورية في الإمارات عن طريق معبر نصيب الحدودي.

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