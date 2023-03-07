“أياد مبدعة”.. معرض للمشغولات اليدوية والحرفية في السويداء

السويداء-سانا

مشغولات يدوية وحرفية لنحو 100 منتج من أصحاب المشروعات والأعمال متناهية الصغر ضمها معرض ” أياد مبدعة “، الذي افتتحته جمعية محبة ووفا اليوم ولمدة أسبوع في صالة مجلس مدينة السويداء.

ويضم المعرض أعمالاً تجمع بين المنتجات الغذائية المتعلقة بالمؤونة المنزلية والتراثية والمطرزات والألبسة الصوفية والمنظفات والكريمات والعطورات والإكسسوار والشموع والمجسمات الخشبية، إضافة لعدد من اللوحات الفنية.

وأشارت رئيسة مجلس إدارة جمعية محبة ووفا بالسويداء فريال السليم إلى أن المعرض بدورته الخامسة يأتي انطلاقاً من أهمية المشروعات متناهية الصغر في الحد من البطالة، وإبراز الجوانب الإبداعية والحرفية للمشاركين الذين هم من مختلف الأعمار ومساعدتهم على تسويق منتجاتهم، لافتة إلى تعاون مجلس مدينة السويداء بتوفير مكان إقامة المعرض بشكل مجاني.

وفي تصريحات لـ سانا ذكرت نزهة الصالح أنها قدمت مشغولات صوفية للأطفال وللاستخدامات المنزلية، لتُعرف بمنتجها المحلي وليكون بمتناول الراغبين بشرائه، فيما بينت رحاب أبو مغضب التي قدمت حلويات من التراث المحلي أن المعرض أتاح لها الفرصة للتوسع بمشروعها متناهي الصغر.

وأشارت أحلام خير الدين المختصة بتصنيع إكسسوارات من خيطان ” المكرمية ” إلى عملها على إبراز أفكار جديدة بالمنتجات اليدوية، وتقديمها في المعارض.

أما الحرفي المختص بتصنيع المجسمات بسام سراي الدين أوضح أن المشاركة بالمعرض تسهم في تبادل الخبرات والأفكار بما يخدم تطوير المنتجات خلال الفترة القادمة، فيما أشارت هيام منذر إلى أن مشاركتها في المعرض تخدم مشروعها الهادف لتحقيق مصدر دخل لأسرتها.

وأوضحت أمل بلان أنها شاركت بتقديم منتجات مميزة من خلال إعادة تدوير الأقمشة، كما شاركت بالمعرض ابنتها آية المحيثاوي التي قدمت بدورها إكسسوارات من صنعها.

حضر افتتاح المعرض محافظ السويداء بسام بارسيك، وعدد من أعضاء مجلس الشعب، ومن قيادة فرع السويداء لحزب البعث العربي الإشتراكي، والمكتب التنفيذي لمحافظة السويداء، ومدير الشؤون الاجتماعية والعمل، ورئيس مجلس مدينة السويداء.

عمر الطويل

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