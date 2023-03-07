إطلاق المياه من سد الرستن لري الأراضي الزراعية على جانبي نهر العاصي بحماة

حماة-سانا

أطلقت مديرية الموارد المائية في محافظة حماة اليوم مياه الري من سد الرستن إلى سد محردة لري الأراضي الزراعية الواقعة على جانبي نهر العاصي.

وأوضح مدير الموارد المائية بحماة المهندس توفيق صالح في تصريح لمراسل سانا أن إطلاق المياه يهدف إلى ري المحاصيل الشتوية، وخاصة محصول القمح الاستراتيجي بعد فترة الاحتباس الطويلة للأمطار خلال الفترة الماضية، مبيناً أن هذا القرار تم بناء على مخرجات اجتماع اللجنة الزراعية بالمحافظة اليوم.

ولفت صالح إلى أن الحالة الفنية لسدود المحافظة جيدة، ولم تتأثر إطلاقاً بالزلزال الذي ضرب عدة محافظات سورية في الـ 6 من شباط الماضي، مشيراً إلى أنه وبعد وقوع الزلزال بوقت قصير قامت العناصر الفنية في المديرية بجولة على كافة السدود في المحافظة، وخاصة سدي الرستن ومحردة والكشف عليها، حيث تبين أن الحالة الفنية للسدود جيدة، ولم يشاهد أي ظواهر غير طبيعية، علماً أن عمليات المراقبة والمشاهدات العينية مستمرة على كافة السدود على مدار الساعة.

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