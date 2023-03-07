الخطيب: العدوان الإسرائيلي على مطار حلب يؤكد همجية الكيان الصهيوني

بيروت-سانا

أدان نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى في لبنان العلامة الشيخ علي الخطيب بشدة العدوان الإسرائيلي على مطار حلب الدولي فجر اليوم.

وقال الخطيب في بيان تسلمت سانا نسخة منه: “إن هذا العدوان الإسرائيلي يؤكد من جديد همجية الكيان الصهيوني وغطرسته وعداءه لكل القيم والأعراف الإنسانية”.

وأضاف الخطيب: “نحن نضع هذا العدوان برسم الأمم المتحدة والمؤسسات الدولية والإنسانية، ونطالب بوضع حد لهذه الاعتداءات وإنهاء الحصار الغربي عن سورية، ورفع حجم المساعدات لإغاثة منكوبي ومتضرري الزلزال”.

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