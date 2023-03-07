شويغو: خسائر القوات الأوكرانية في شباط الماضي تجاوزت 11 ألف قتيل

موسكو-سانا

كشف وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو أن خسائر القوات الأوكرانية في شهر شباط الماضي تجاوزت 11 ألف جندي، وهو ما يزيد بأكثر من 40 بالمئة عن كانون الثاني من هذا العام.

وقال شويغو في مؤتمر عبر الفيديو ونشر على موقع وزارة الدفاع الروسية اليوم: إن دعم دول الناتو لنظام كييف لا يؤدي إلى نجاح القوات الأوكرانية في ساحة المعركة، بل على العكس هناك زيادة كبيرة في الخسائر بين أفراد القوات الأوكرانية.

وأضاف شويغو: إنه كجزء من الاستراتيجية الأمريكية في استهداف روسيا بقوة السلاح تعمل الدول الغربية على زيادة إمداد أوكرانيا بالأسلحة والمعدات العسكرية وتوسيع برامج التدريب لأفراد الجيش الأوكراني.

وفي حديثه عن خسائر القوات الأوكرانية أشار شويغو إلى أنه في هذا الصدد فإن عدم اكتراث نظام كييف تجاه شعبه لصالح الرعاة الغربيين والذي لا يأخذ في الاعتبار الخسائر البشرية الهائلة أمر مثير للدهشة.

وفي سياق آخر، اعتبر شويغو أن تحرير مدينة أرتيموفسك مستمر، لافتا إلى أن هذه المدينة مركز دفاعي مهم للقوات الأوكرانية في دونباس، وسيتيح تحريرها والسيطرة عليها المزيد من العمليات الهجومية في عمق الدفاعات الأوكرانية.

وأوضح شويغو أن الزيادة التدريجية في حجم القوات المسلحة الروسية تتضمن تدريب المزيد من الضباط، ونحتاج هذا العام لقبول حوالي 18 ألف طالب وطالبة من الراغبين بالعمل في القوات المسلحة، مبينا أنه سيتم إيلاء اهتمام خاص لأبناء العسكريين المشاركين في العملية العسكرية الخاصة وطلاب المدارس العسكرية.

كما أشار وزير الدفاع الروسي إلى مشروع الغواصة “لادا” التي تعمل بالديزل والكهرباء والتي يجري اختبارها، لافتا إلى أنها ستكون جزءا من الأسطول الشمالي وستزود بصواريخ كاليبر المجنحة.