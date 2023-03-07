عبد اللهيان: إيران ملتزمة بالقضية الفلسطينية وتدعم السلام

طهران-سانا

جدد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان التزام بلاده بالقضية الفلسطينية، مؤكداً أن طهران تدعم السلام في المنطقة وتعارض الحروب.

وقال عبد اللهيان خلال إفادة للصحفيين: إن “إيران تلتزم بمسار الاستقلال السياسي والعلاقات المتوازنة مع الغرب والشرق وضمن الحفاظ على مصالح شعبها”، مشدداً على أن بلاده تسير في المسار الصحيح في الدبلوماسية الخارجية والدفاع عن سيادة إيران.

وحول مفاوضات فيينا أوضح عبد اللهيان أنه في حال احترام أمريكا لخطوط إيران الحمراء ورعاية مصالح إيران الوطنية، فإن طهران لن تغادر طاولة المفاوضات، حيث أثبتت ذلك في أصعب أوقات الفتنة الأخيرة التي واجهتها البلاد.

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