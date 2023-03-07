بيسكوف: واشنطن لا تريد إنهاء الحرب في أوكرانيا

موسكو-سانا

أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف أن واشنطن تبذل قصارى جهدها لإطالة أمد الحرب في أوكرانيا ولا تريد إنهاءها.

ونقل موقع روسيا اليوم عن بيسكوف قوله اليوم رداً على سؤال صحفي حول مدى قدرة الصين على تغيير مسار الأحداث: “نحن نولي اهتماماً كبيراً لجميع الاعتبارات التي نسمعها من بكين”.

وفي وقت سابق قال وزير الخارجية الصيني تشين جانغ في المؤتمر الصحفي السنوي: إن الجهود المبذولة لتعزيز المفاوضات بشأن الأزمة الأوكرانية تعثرت بشكل متكرر كما لو أن هناك “يداً خفية” تساعد في إطالة أمد الصراع وتصعيده.

وشدد بيسكوف على أن العملية العسكرية الخاصة مستمرة، ولا توجد بوادر للانتقال إلى مسار سلمي.

من جهة ثانية أعلن بيسكوف أن روسيا لا تعترف بسقف سعر برميل النفط الذي حددته مجموعة السبع، مشيراً إلى أن موسكو تتبع مصالحها فيما يتعلق بالمسألة.

ورداً على بيان أمريكي أفاد بأن السقف السعري الذي حددته مجموعة السبع الكبار يعمل بشكل جيد قال بيسكوف: اتخذنا بالطبع تدابيرنا الخاصة رداً على السقف السعري، ونحن لا نعترف بأي سقف ونعمل بطريقة لا تضر مصالحنا، مشيراً إلى أنه في الواقع لا يوجد سقف سعري وذلك بناء على مستوى أسعار السوق في الوقت الراهن.

وكان الاتحاد الأوروبي ودول مجموعة السبع فرضوا في كانون الأول الماضي سقفاً سعرياً على برميل النفط الروسي، حيث حظر على شركات النقل والتأمين الأوروبية تقديم خدماتها إذا تم بيعه فوق مستوى 60 دولاراً للبرميل.

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