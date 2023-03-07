بدء أعمال هدم الأبنية المتصدعة جراء الزلزال في مدينة جبلة

اللاذقية-سانا

بدأ مجلس مدينة جبلة بأعمال الهدم للأبنية المتصدعة والآيلة السقوط جراء الزلزال الذي ضرب المدينة في الـ 6 من شباط الماضي، وأصبحت تشكل خطراً على الناس وعلى الأبنية المجاورة.

وأوضح رئيس مجلس مدينة جبلة المهندس أحمد قناديل في تصريح لمراسل سانا أنه تمت الموافقة من المحافظة على هدم سبعة أبنية بعد تشكيل لجان فنية وهندسية، أثبتت خطورة هذه الأبنية المتصدعة وعدم قابليتها للترميم وضرورة هدمها.

ولفت قناديل إلى أن عملية الهدم ستتم على مرحلتين الأولى تشمل أربعة أبنية، تم البدء بهدم بناءين الأول وسط المدينة والآخر في حي النقعة، والمرحلة الثانية تشمل ثلاثة أبنية أخرى، لمشيراً إلى أن اللجنة ما زالت تتابع دراستها وقد يصدر قرار هدم لأبنية متصدعة أخرى.

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