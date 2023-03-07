مساعدات روسية للمتضررين بفعل الزلزال في مركز إيواء بيصين بريف حماة

حماة-سانا

وزعت محافظة حماة اليوم مساعدات غذائية مقدمة من روسيا الاتحادية للمتضررين جراء الزلزال، في مركز إيواء بقرية بيصين بريف حماة.

وذكر مسؤول القوات الروسية في خان شيخون بريف إدلب الجنرال ألكسي في تصريح لمراسل سانا أن المساعدات هي مساهمة إنسانية ومبادرة دعم لصالح المتضررين للتخفيف من معاناتهم، مؤكداً استمرارية تقديم هذه المساعدات لتشمل المنكوبين في مختلف مناطق المحافظة.

مدير غرفة العمليات للاستجابة الطارئة للزلازل في محافظة حماة محمد أبو جدعان بين في تصريح مماثل أن المساعدات الروسية تشمل مواد غذائية كالسكر والأرز والزيت والشاي للمقيمين.

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