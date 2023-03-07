المجلس الوطني الفلسطيني يطالب المجتمع الدولي بتوفير الحماية للمرأة الفلسطينية من جرائم الاحتلال

القدس المحتلة-سانا

طالب المجلس الوطني الفلسطيني المجتمع الدولي وجميع الهيئات والمؤسسات الحقوقية والإنسانية الدولية بتوفير الحماية للمرأة الفلسطينية، ووقف جرائم وانتهاكات الاحتلال الإسرائيلي بحقها.

وقال المجلس في بيان اليوم بمناسبة اليوم العالمي للمرأة الذي يوافق الثامن من آذار من كل عام ونقلته وكالة وفا: “رغم كل التحديات ما زالت المرأة الفلسطينية ومنذ اكثر من 75 عاماً تناضل ضد وجود وممارسات الاحتلال القمعية في سبيل نيل الحرية والاستقلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.

وأشار المجلس إلى أن سلطات الاحتلال تحتجز العشرات من الفلسطينيات المناضلات في معتقلاتها، حيث يتعرضن لأبشع أساليب التنكيل والتعذيب والعزل الانفرادي والإهمال الطبي، في انتهاك واضح للمعاهدات والمواثيق الدولية وفي مقدمتها اتفاقية جنيف.

ولفت المجلس إلى أن المرأة الفلسطينية تكافح أشكال القهر والظلم وتشكل نموذجاً للصبر والكفاح، وخاصة في ظل الحصار الذي فرضه الاحتلال منذ سنوات على قطاع غزة، مبيناً أن الاحتلال يشكل عائقاً أساسياً في سبيل تحقيق المرأة الفلسطينية نهضتها ومكانتها، ما يتطلب تحركاً دولياً جدياً لوقف جرائمه بحقها.

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