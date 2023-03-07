القنصل الروسي في هيوستن الأمريكية: تم منع روسيا من المشاركة في منتدى الطاقة

موسكو-سانا

أكد القنصل الروسي في ولاية هيوستن الأمريكية ألكسندر زاخاروف أن القنصلية العامة الروسية لن تشارك في المنتدى الدولي للطاقة في هيوستن لأول مرة منذ أكثر من 20 عاماً.

وقال زاخاروف في حديث لوكالة سبوتنيك: “للأسف نحن لن نشارك هذا العام لأول مرة منذ أكثر من 20 عاماً، تم إلغاء التسجيل في المؤتمر من قبل المنظمين في اللحظة الأخيرة”، مضيفا: “علاوة على ذلك أوضحوا أن وجود المندوبين الروس في المنتدى أمر غير مرغوب فيه، وعاودوا الاتصال للتأكد من فهمي لعدم الرغبة في مشاركة روسيا بشكل صحيح “.

وتساءل زاخاروف: “كيف يمكن للمشاركين في المنتدى مناقشة وتحليل مشكلات الطاقة العالمية في غياب أحد أكبر منتجي ومصدري موارد الطاقة”.

ويقام منتدى هيوستن تحت عنوان “الإبحار في عالم مضطرب.. الطاقة والمناخ والأمن”، وتنظمه وكالة ستاندرد آند بورز جلوبال بحضور أكثر من 7 آلاف مشارك من بينهم صناع سياسات ورواد صناعات ومديرون تنفيذيون للشركات ومستثمرون وباحثون من أكثر من 80 دولة ومنطقة حول العالم.

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