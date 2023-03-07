ضبوط تموينية بحق مخبز خاص ومطاعم شعبية وفعاليات مخالفة في درعا

درعا-سانا

نظمت دوريات مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بدرعا ضبوطا بحق مخبز خاص ومطاعم شعبية وفعاليات مخالفة.

وذكر رئيس دائرة حماية المستهلك في المديرية وسام دخل الله في تصريح لمراسل سانا اليوم، أن دوريات حماية المستهلك نظمت وفق المرسوم التشريعي رقم 8 لعام 2021 ضبطاً بحق صاحب مخبز القزحلي في بلدة جباب بريف درعا الشمالي، بسبب إنتاج خبز سيىء الصنع، وثلاثة ضبوط بحق أصحاب محال ألبسة ومواد غذائية في مدينتي درعا وإزرع، بسبب إبراز فواتير غير نظامية.

وبين دخل الله أن الضبوط طالت أربعة من أصحاب المطاعم الشعبية في بلدات غباغب ومحجة وانخل لمخالفات تتعلق بعدم الإعلان عن بدل خدمات.

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