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عــاجــل وزارة الخارجية والمغتربين: العدوان الإجرامي الذي ارتكبه الكيان الإسرائيلي فجر اليوم واستهدف خلاله مطار حلب الدولي ما تسبب في خروجه عن الخدمة، يعد جريمة مزدوجة كونه من جهة استهدف مطاراً مدنياً، ومن جهة أخرى استهدف إحدى القنوات الأساسية لوصول المساعدات الإنسانية من داخل وخارج سورية إلى ضحايا الزلزال المدمّر الذي ضرب المنطقة بتاريخ السادس من شباط الماضي

إيران: العدوان الإسرائيلي على مطار حلب جريمة بحق الإنسانية

2023-03-07

طهران-سانا

أدان المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني اليوم العدوان الإسرائيلي الذي استهدف سورية فجر اليوم، وأدى إلى خروج مطار حلب الدولي من الخدمة.

ونقلت وسائل إعلام إيرانية عن كنعاني قوله: “بينما يمر المتضررون من الزلزال في حلب بظروف صعبة، يهاجم الكيان الصهيوني مطار حلب الذي هو الطريق الرئيسي لوصول المساعدات الدولية إليهم، وهذا مثال واضح على الجريمة بحق الإنسانية”، داعياً المؤسسات الدولية المسؤولة إلى اتخاذ إجراءات فورية وفعالة لوقف جرائم هذا الكيان.

وأضاف كنعاني: “للأسف إن بعض الدول الغربية ومنظمات حقوق الإنسان تلتزم الصمت حيال استمرار الهجمات الوحشية واللاإنسانية للكيان الصهيوني المجرم على سورية، وهذا الصمت مثال على تشجيع الكيان المذكور كمعتد ومنتهك لحقوق الإنسان والقوانين والأنظمة الدولية”.

ونفذ العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً فجر اليوم من اتجاه البحر المتوسط غرب اللاذقية مستهدفاً مطار حلب الدولي، ما أدى إلى حدوث أضرار مادية في المطار وخروجه من الخدمة.

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