ارتفاع أسعار النفط وسط مخاوف تتعلق بالإمدادات

سنغافورة-سانا

ارتفعت أسعار النفط اليوم وسط مخاوف حيال قلة الطاقة الفائضة في السوق، وعدم اليقين بشأن الإمدادات الروسية، بينما يتعافى الطلب من الصين أكبر مستورد للخام.

وذكرت رويترز أن العقود الآجلة لخام برنت ارتفعت 40 سنتاً أو 0.5 بالمئة إلى 86.56 دولاراً للبرميل.

وبلغ خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 80.76 دولاراً للبرميل مرتفعاً 30 سنتاً أو 0.4 بالمئة.

وتتجه أسعار برنت إلى الارتفاع للجلسة السادسة على التوالي، وهي أطول فترة مكاسب منذ أيار الماضي.

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