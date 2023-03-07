شركة إكوينور: لا يمكن للنرويج أن تأخذ مكان روسيا في سوق الغاز الأوروبية

أوسلو-سانا

أكد نائب رئيس شركة النفط والغاز النرويجية “إكوينور”، إيريك وارنيس، أنه لا يمكن استبدال روسيا بالنرويج في سوق الغاز الأوروبية.

ونقلت وكالة نوفوستي عن وارنيس قوله رداً على إمكانية أن تحل النرويج مكان روسيا في سوق الغاز الأوروبية: إنه “لا يمكن ذلك على الإطلاق”.

وكان رئيس شركة النفط والغاز الأميركية “شيفرون”، مايكل ويرث، قال: “إن الدول الأوروبية لا تظهر أي رغبة في العودة إلى استيراد الغاز الروسي بالكميات السابقة نفسها”.

وفي الـ5 من كانون الأول 2022 دخل حظر الاتحاد الأوروبي على إمدادات النفط البحرية من روسيا حيز التنفيذ، إذ أدخلت دول مجموعة السبع والاتحاد الأوروبي وأستراليا حدا أقصى لسعر البرميل يبلغ 60 دولاراً أمريكياً للنفط الروسي الذي يتم تسليمه عن طريق البحر.

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